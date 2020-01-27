Канадская каноистка Венсан-Лапуант: рада, что истории с допингом из-за секса положен конец

11-кратная чемпионка мира канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант рассказала, как восприняла новость о том, что её признали невиновной в употреблении допинга.

«Вы не можете себе представить, какое это облегчение. Рада, что этой истории положен конец. Теперь могу сосредоточиться на том, что я люблю. Вернусь на воду и начну подготовку к Олимпийским играм. Я стремлюсь выступить на них», — цитирует Венсан-Лапуант СВС.

Ранее стало известно, что у 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Допинг попал к Венсан-Лапуант во время секса с её бывшим парнем. Спортсменка заявила, что это произошло в результате интенсивного обмена жидкостями. Затем она сдала пробу, в которой было найдено запрещённое вещество.

Сегодня, 27 января, сайт Международной федерации каноэ сообщил, что канадка не употребляла допинг сознательно. Были приняты во внимания её показания, исходя из которых был сделан вывод, что Венсан-Лапуант стала жертвой заражения третьей стороной. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.