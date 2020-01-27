Чемпионка мира из Канады, заявившая о допинге из-за секса, полностью оправдана

11-кратная чемпионка мира канадская каноистка Лоренс Венсан-Лапуант признана невиновной в употреблении допинга.

Ранее стало известно, что у 27-летней спортсменки был обнаружен лигандрол. Допинг попал к Венсан-Лапуант после секса с её бывшим парнем. Спортсменка заявила, что это произошло в результате интенсивного обмена жидкостями. Затем она сдала пробу, в которой было найдено запрещённое вещество.

Сегодня, 27 января, сайт Международной федерации каноэ сообщил, что канадка не употребляла допинг сознательно. Были приняты во внимания её показания, исходя из которых был сделан вывод, что Венсан-Лапуант стала жертвой заражения третьей стороной. Ей разрешили возобновить тренировки и вернуться к соревнованиям.