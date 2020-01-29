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AIU рекомендовал приостановить выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса

AIU рекомендовал приостановить выдачу российским легкоатлетам нейтрального статуса
Другие / Лёгкая атлетика 0

Совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics приостановить выдачу российским спортсменам разрешений на участие в международных соревнованиях в качестве нейтральных атлетов, пока не будут определены санкции против Всероссийской федерации лёгкой атлетики, сообщается в пресс-релизе AIU. Среди возможных санкций – исключение ВФЛА из World Athletics.

Таков итог рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении спортсмена, пропустившего три допинг-теста. Отмечается, что после обвинений 21 ноября 2019 года ВФЛА потребовались три отсрочки, чтобы предоставить объяснения.

«Совет AIU считает, что в сложившихся обстоятельствах у ВФЛА было достаточно времени предоставить все доказательства, чтобы опровергнуть обвинения, но этого не было сделано. Поэтому AIU пришёл к выводу, что все обвинения против ВФЛА по многочисленным нарушениям своих обязательств по соблюдению антидопинговых правил остаются в силе», — говорится в пресс-релизе.

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