Казанский «Зенит» одержал вторую победу в Лиге чемпионов, обыграв «Греньярд»

Волейболисты казанского «Зенита» одержали вторую победу на групповом этапе Лиги чемпионов. В домашнем матче 4-го тура в группе С «Зенит» со счётом 3:0 (25:14, 25:10, 25:22) разгромил бельгийский «Греньярд».

Самыми результативными в составе «Зенита» стали Эрвин Нгапет и Цветан Соколов, набравшие по 16 очков. 12 баллов принёс хозяевам Максим Михайлов. Добавим, что Нгапет подал три эйса, а Артём Вольвич поставил три результативных блока.

«Зенит» вышел на второе место в группе. В пятом туре 12 февраля казанский клуб на выезде встретится с лидером подгруппы — польским клубом «Ястшембски».

Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины

Группа С. 4-й тур

«Зенит» (Казань, Россия) — «Греньярд» (Маасейк, Бельгия) – 3:0 (25:14, 25:10, 25:22).