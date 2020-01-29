Сборная России с победы стартовала в элитном раунде квалификации ЧМ-2020 по мини-футболу

В первом матче элитного квалификационного раунда чемпионата мира — 2020 по мини-футболу сборная России разгромила команду Словакии со счётом 7:1. Дубли оформили Артём Антошкин и Фермино Эдер. Встреча группы С проходила в городе Осиек (Хорватия).

В четверг, 30 января, российская команда сыграет второй матч квалификации против шестой сборной рейтинга УЕФА — Азербайджана. В группе С выступают также хозяева — команда Хорватии.

Первое место в группе гарантирует участие в финальной стадии ЧМ-2020. Команды, занявшие вторые места элитного квалификационного этапа, 9 и 12 апреля разыграют дополнительные путёвки в раунде плей-офф.

Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Элитный раунд

Группа С. Первый тур

Россия — Словакия — 7:1 (3:1).

Голы: Антошкин, 5, 33; Давыдов, 9; Эдельсон, 14; Эдер, 21, 30; Ниязов, 29.