Сборная России с победы стартовала в элитном раунде квалификации ЧМ-2020 по мини-футболу

В первом матче элитного квалификационного раунда чемпионата мира — 2020 по мини-футболу сборная России разгромила команду Словакии со счётом 7:1. Дубли оформили Артём Антошкин и Фермино Эдер. Встреча группы С проходила в городе Осиек (Хорватия).
В четверг, 30 января, российская команда сыграет второй матч квалификации против шестой сборной рейтинга УЕФА — Азербайджана. В группе С выступают также хозяева — команда Хорватии.
Первое место в группе гарантирует участие в финальной стадии ЧМ-2020. Команды, занявшие вторые места элитного квалификационного этапа, 9 и 12 апреля разыграют дополнительные путёвки в раунде плей-офф.
Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Элитный раунд
Группа С. Первый тур
Россия — Словакия — 7:1 (3:1).
Голы: Антошкин, 5, 33; Давыдов, 9; Эдельсон, 14; Эдер, 21, 30; Ниязов, 29.
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