Сидорова — ВФЛА: как вам совесть позволяет писать, что отстаиваете интересы спортсменов?!

Чемпионка мира в прыжках с шестом россиянка Анжелика Сидорова поддержала трёхкратную чемпионку мира в прыжках в высоту Марию Ласицкене, которая заявила, что нынешнему руководству Всероссийской федерации лёгкой атлетики нельзя доверить процесс восстановления членства федерации в World Athletics. В связи с тем, что ВФЛА не признала вины и не раскаялась с ситуации с подделкой документов в «деле Лысенко», AIU рекомендовал World Athletics приостановить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам и исключить ВФЛА.

ВФЛА в свою очередь заявила о несогласии с обвинениями.

«Сколько ещё мы будем молчать? Просто посмотрите, что они делают и как они распоряжаются нашими карьерами. В ответ на то, что допуски начнут рассматривать и продолжат процесс восстановления федерации в правах в случае, если бывшее руководство признаёт свою вину по „делу Лысенко“, они полностью всё отрицают, отрицают грубо и с претензиями, тем самым обрекая нас с вами на то, что мы останемся и без Олимпиады, и без соревнований вообще на все ближайшие годы, но зато будем выступать на „Русской зиме“ до самой старости.

ВФЛА, очнитесь, подумайте хоть немного, прежде чем публиковать свои пресс-релизы! От этого слишком много зависит, зависит судьба всей лёгкой атлетики в России, и это сейчас не просто слова — это реальность! Как вам совесть позволяет в конце этого текста писать, что вы отстаиваете интересы спортсменов?! Пока что вы отстаиваете только свои личные интересы, а страдают тысячи спортсменов, тренеров и наших болельщиков.

Это недопустимо.

Согласна и полностью поддерживаю слова Маши Ласицкене о том, что нынешнее руководство должно быть отстранено от любых контактов с World Athletics и другой деятельности, иначе мы все можем вешать шиповки на гвоздик и заканчивать с пустыми надеждами», — написала Сидорова в своём «инстаграме».