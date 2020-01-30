Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов выиграли золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов показали лучшее время в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка Европы.
Гайтюкевич и Мордасов, использовав две попытки, показали результат 1 минута 44,15 секунды. Второе место заняли представители Латвии Ральфс Берзинс и Дэвис Спрингис (+0,14), третье — их соотечественники Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис (+0,15).
В соревнованиях участвовали ещё три российские пары, однако высоких результатов они добиться не сумели.
Чемпионат Европы. Юниоры. Двойки
1. Гайтюкевич/Мордасов (Россия) — 1.44,15
2. Берзинс/Спрингис (Латвия) — +0,14
3. Мельбардис/Дамбис (Латвия) — +,15
…
17. Кузьменко/Козлов (Россия) — +1,06
…
20. Бредихин/Грязнов (Россия) — +1,27
…
31. Волосков/Бакланов (Россия) — +1,42.
Чемпионат Европы по бобслею среди юниоров завершится послезавтра, 1 февраля. Соревнования проводятся в Инсбруке (Австрия).
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