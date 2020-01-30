Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов выиграли золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов выиграли золотую медаль юниорского чемпионата Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов показали лучшее время в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка Европы.

Гайтюкевич и Мордасов, использовав две попытки, показали результат 1 минута 44,15 секунды. Второе место заняли представители Латвии Ральфс Берзинс и Дэвис Спрингис (+0,14), третье — их соотечественники Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис (+0,15).

В соревнованиях участвовали ещё три российские пары, однако высоких результатов они добиться не сумели.

Чемпионат Европы. Юниоры. Двойки

1. Гайтюкевич/Мордасов (Россия) — 1.44,15
2. Берзинс/Спрингис (Латвия) — +0,14
3. Мельбардис/Дамбис (Латвия) — +,15

17. Кузьменко/Козлов (Россия) — +1,06

20. Бредихин/Грязнов (Россия) — +1,27

31. Волосков/Бакланов (Россия) — +1,42.

Чемпионат Европы по бобслею среди юниоров завершится послезавтра, 1 февраля. Соревнования проводятся в Инсбруке (Австрия).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020