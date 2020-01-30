Бобслеисты Гайтюкевич и Мордасов выиграли золотую медаль юниорского чемпионата Европы

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов показали лучшее время в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате Европы, который проводится в рамках этапа Кубка Европы.



Гайтюкевич и Мордасов, использовав две попытки, показали результат 1 минута 44,15 секунды. Второе место заняли представители Латвии Ральфс Берзинс и Дэвис Спрингис (+0,14), третье — их соотечественники Оскарс Мельбардис и Интарс Дамбис (+0,15).



В соревнованиях участвовали ещё три российские пары, однако высоких результатов они добиться не сумели.



Чемпионат Европы. Юниоры. Двойки



1. Гайтюкевич/Мордасов (Россия) — 1.44,15

2. Берзинс/Спрингис (Латвия) — +0,14

3. Мельбардис/Дамбис (Латвия) — +,15

…

17. Кузьменко/Козлов (Россия) — +1,06

…

20. Бредихин/Грязнов (Россия) — +1,27

…

31. Волосков/Бакланов (Россия) — +1,42.



Чемпионат Европы по бобслею среди юниоров завершится послезавтра, 1 февраля. Соревнования проводятся в Инсбруке (Австрия).