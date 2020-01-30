Хоркина рассказала, как протекала беременность в 40 лет

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина рассказала, как прошла её вторая беременность.

21 октября 2019 года 40-летняя Хоркина во второй раз стала мамой.

«Беременность прошла в штатном режиме, слава богу. Я считаю, что семья моя была бедная с одним ребёнком, а сегодня хотя бы среднестатистическая, два ребёнка, программу минимум я выполнила, хотя нельзя так говорить. Меня бог наградил в очередной раз, я очень благодарна. Я была готова ко многому, заранее чувствовала, если что и где — страховалась. Самый активный период пришёл на лето, я его хорошо провела: море, еда, солнышко — всё было хорошо. В итоге получился Ваня.

Спустя 14 лет почувствовать ещё раз, что такое бессонные ночи, когда малыш прикасается своими нежными маленькими губками к твоей груди, ест твоё молоко, — это особенное чувство, только женщина, которая рожала, может это понять. Это первое. Второе — чувства одинаковые, ты принесла жизнь в эту страну, в этот мир, дала жизнь.Только женщина может дать жизнь, никто другой не может. Это очень важно. На нас большая ответственность. Чувства не изменились, это моё продолжение, продолжение рода. В конце концов, это брат для брата. У меня в семье есть сестра младшая, Юля. Я добивалась успехов, она тянулась за мной. Святослав для Вани тоже будет примером, а если уж наоборот — младший будет подстёгивать старшего, поддержит. Двоим легче быть на свете. Я уверена, что ситуация в моей семье разворачивается в таком прекрасном строительстве семейной ячейки.

Собираемся ли в садик? Я уже начала ездить, смотреть садики. Уже встала на Мосгосуслуги, сегодня ж всё так непросто. С другой стороны, всё просто: ты пишешь желаемую по месту твоего проживания школу, а к школе прикреплены дошкольные учреждения. Ставишь приоритетные, потом идёт очередь, потом можешь посмотреть, какая ты в очереди стоишь. Потом тебе придёт памятка, что вы имеете возможность вот сюда пойти. Вроде бы нет проблем, но, с другой стороны, когда я набирала школу, которая мне нужна, спрашивала: «А можно ли прийти, посмотреть детский сад?». Они мне сказали: «На портале Мосгосуслуг», — заявила Хоркина в эфире «Русского радио».