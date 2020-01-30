Хоркина — о политической карьере: передохну немножко, а потом стрельнём

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина рассказала о своей политической карьере и спортивной роте Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).
«У нас есть спортивная рота в ЦСКА. Ребята, которые выступают на чемпионатах мира и так далее, — они же проходят военную службу. Они военнообязанные, они выступают как на Олимпийских играх, так и на международных военных соревнованиях. Спортсмен — это тот же солдат, солдат — это тот же спортсмен. Мы выходим на арену, как гладиаторы, и побеждаем. Даст бог, на Олимпиаду в Токио поедем.
Я работала в структурах Государственной думы, получила этот чин в работе администрации президента в контрольном управлении. Моя должность позволила мне сегодня получить такой чин. Есть второй класс, а есть первый, но это уже уровень министров, заместителей министров. Надо быть на государственной службе. Я стремлюсь ещё дальше. Сейчас передохну немножко, хотя бы до садика (21 октября 2019 года 40-летняя Хоркина во второй раз стала мамой. — Прим. «Чемпионата»), а потом стрельнём», — заявила Хоркина в эфире «Русского радио».
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