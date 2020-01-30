Россиянин Паравян выиграл шахматный турнир в Гибралтаре
Россиянин Давид Паравян одержал победу в шахматном турнире, который прошёл в Гибралтаре.
Сегодня, 30 января, завершились партии заключительного игрового дня, по результатам которых сразу семь шахматистов набрали по 7,5 очков. Они расположились в следующем порядке: Андрей Есипенко (Россия), Ван Хао (Китай), Даниил Юффа (Россия), Паравян, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Давид Навара (Чехия) и Мустафа Йылмаз (Турция). Победитель определился на тай-брейке, в котором приняли участие четыре первых шахматиста.
Сначала Паравян одолел Есипенко — 3-2, затем финале взял верх над Ван Хао со счётом 1,5-0,5 и выиграл турнир.
Россиянин Михаил Кобалия занял итоговое 12-е место, Кирилл Алексеенко — 27-е, Максим Матлаков — 36-е.
Два россиянина входят в число лидеров на шахматном турнире в Гибралтаре
Читайте также
- 31 января 2020
-
01:02
-
00:37
- 30 января 2020
-
23:51
-
23:07
-
22:49
-
22:31
-
22:03
-
21:21
-
21:17
-
21:12
-
20:48
-
20:20
-
20:03
-
19:36
-
19:29
-
18:54
-
18:10
-
18:05
-
17:35
-
17:20
-
17:19
-
16:55
-
16:32
-
16:07
-
15:55
-
15:05
-
14:34
-
14:23
-
13:43
-
12:20
-
11:16
-
11:08
-
09:34
-
09:10
-
00:59
Партнерский контент