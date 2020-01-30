Россиянин Паравян выиграл шахматный турнир в Гибралтаре

Россиянин Давид Паравян одержал победу в шахматном турнире, который прошёл в Гибралтаре.

Сегодня, 30 января, завершились партии заключительного игрового дня, по результатам которых сразу семь шахматистов набрали по 7,5 очков. Они расположились в следующем порядке: Андрей Есипенко (Россия), Ван Хао (Китай), Даниил Юффа (Россия), Паравян, Максим Вашье-Лаграв (Франция), Давид Навара (Чехия) и Мустафа Йылмаз (Турция). Победитель определился на тай-брейке, в котором приняли участие четыре первых шахматиста.

Сначала Паравян одолел Есипенко — 3-2, затем финале взял верх над Ван Хао со счётом 1,5-0,5 и выиграл турнир.

Россиянин Михаил Кобалия занял итоговое 12-е место, Кирилл Алексеенко — 27-е, Максим Матлаков — 36-е.