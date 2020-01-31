Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации лёгкой атлетики, сообщает официальный сайт ВФЛА. Вопрос был рассмотрен сегодня, 31 января, на заседании комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций Министерства спорта.

«Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года», — говорится в сообщении.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделке должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.

30 января Олимпийский комитет России и Министерство спорта РФ рекомендовали руководству ВФЛА рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума. В своём заявлении стороны предложили наделить действующую рабочую группу ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации (World Athletics) необходимыми полномочиями по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics, AIU, другими международными организациями.