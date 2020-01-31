Балахничёв: признав вину в «деле Лысенко», ВФЛА отделалась бы лёгким испугом

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв прокомментировал решение министерства спорта об отзыве аккредитации у ВФЛА. По его словам, руководству организации давно следовало признать вину в «деле Лысенко».



«Решение принято для того, чтобы разобраться в ситуации за столь короткое время. Федерация ничего не сделала, чтобы полноценно ответить на вопросы World Athletics. Более того, понимаю, что ВФЛА так и не собирается признать свою вину в «деле Лысенко». Надо ехать в World Athletics и разговаривать с ними, переписка, которой занималась ВФЛА, ни к чему не ведёт. Во время Шляхтича было отправлено много писем. А в результате мы находимся на грани отстранения.

Надо просто работать жёстче, ставить свои интересы выше. И второе: если были представлены неопровержимые доказательства вины некоторых работников федерации, то надо признавать свою вину. Тем более Шляхтин ушёл со своего поста. Нужно спасать федерацию, а не думать о потере бойца.



Предполагаю, что главный вопрос будет всё тот же — признание вины прежнего руководства ВФЛА в фальсификации документов и нарушениях в «деле Лысенко». Что им мешало признать вину? Федерация отделалась бы лёгким испугом, а Лысенко получил бы максимум двухлетний бан», — приводит слова Балахничёва Sport24.

29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.