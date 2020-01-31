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Саночник Павел Репилов завоевал золото молодёжного чемпионата Европы

Саночник Павел Репилов завоевал золото молодёжного чемпионата Европы
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские саночники завоевали четыре медали на молодёжном чемпионате Европы в Винтерберге (Германия).

Павел Репилов стал обладателем золотой медали в одноместных санях, Матвей Пересторонин — серебряной.

В соревнованиях двоек Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев стали вице-чемпионами соревнований, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва завоевали бронзу. Победу одержала немецкая двойка Макс Ричард Эвалд/Якуб Яннощ.

Санный спорт. Молодёжный чемпионат Европы. Винтерберг, Германия
Мужчины

1. Павел Репилов (Россия) – 1.53,896.
2. Матвей Пересторонин (Россия) – 1.53,907.
3. Флориан Мюллер (Германия) – 1.54,320.

Двойки

1. Макс Ричард Эвалд/Якуб Яннощ (Германия) – 1.34,100.
2. Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев (Россия) – 1.34,257.
3. Михаил Карнаухов/Юрий Чирва (Россия) – 1.34,920.

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