Саночник Павел Репилов завоевал золото молодёжного чемпионата Европы

Российские саночники завоевали четыре медали на молодёжном чемпионате Европы в Винтерберге (Германия).

Павел Репилов стал обладателем золотой медали в одноместных санях, Матвей Пересторонин — серебряной.

В соревнованиях двоек Дмитрий Бучнев и Даниил Кильсеев стали вице-чемпионами соревнований, Михаил Карнаухов и Юрий Чирва завоевали бронзу. Победу одержала немецкая двойка Макс Ричард Эвалд/Якуб Яннощ.

Санный спорт. Молодёжный чемпионат Европы. Винтерберг, Германия

Мужчины

1. Павел Репилов (Россия) – 1.53,896.

2. Матвей Пересторонин (Россия) – 1.53,907.

3. Флориан Мюллер (Германия) – 1.54,320.

Двойки

1. Макс Ричард Эвалд/Якуб Яннощ (Германия) – 1.34,100.

2. Дмитрий Бучнев/Даниил Кильсеев (Россия) – 1.34,257.

3. Михаил Карнаухов/Юрий Чирва (Россия) – 1.34,920.