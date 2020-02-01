Российские регбисты проиграли Испании на старте чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби в стартовом матче чемпионата Европы уступила команде Испании со счётом 12:31. Встреча состоялась на стадионе «Фишт» в Сочи.

В составе сборной России все очки набрал Рамиль Гайсин (две попытки и реализация). У испанцев по пять очков записали в актив Висенте дель Хойо, Хорди Хорба, Флоран Гибуин, Хулен Гойя и Фред Керси (все игроки сделали по одной попытке). Четыре очка набрал Брэдли Линклатер (две реализации), два очка в активе Андреа Рабаго (реализация).

Сборной России на турнире предстоит сыграть с Грузией, Румынией, Бельгией и Португалией.

Действующим победителем турнира является команда Грузии.

В следующем матче сборная России 8 февраля встретится с Бельгией. Чемпионат Европы завершится 15 марта.