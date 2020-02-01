«Ростов-Дон» одержал первую победу в основном раунде Лиги чемпионов

Гандболистки команды «Ростов-Дон» одержали первую победу в основном этапе Лиги чемпионов. В матче второго тура в группе 1 ростовские гандболистки нанесли поражение норвежской команде «Вайперс Кристиансанн» со счётом 34:26.

Самыми результативными стали Юлия Манагарова и Ярослава Фролова, забившие по 7 мячей. 6 раз отличилась Анна Сень, 5 мячей в активе Ксении Макеевой.

Напомним, что основной раунд ростовчанки начали с гостевого поражения от французского «Меца» (20:23). В следующем матче 8 февраля «Ростов-Дон» на выезде сыграет с венгерским «Ференцварошем».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной этап. Группа 1. Второй тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Вайперс Кристиансанн» (Норвегия) – 34:26 (19:15).