Тренер считает, что российские регбисты уступили Испании в техническом плане в матче ЧЕ

Главный тренер сборной России по регби Лин Джонс прокомментировал поражение в стартовом матче чемпионата Европы с командой Испании (12:31).

«Мы очень расстроены поражением, но стоит признать, что сборная Испании сегодня была сильнее нас. Мои подопечные неплохо двигались, старались, но в техническом плане мы сегодня уступили сопернику.

Сборная Испании занесла две попытки в концовке каждого из таймов, однако в остальное время, на мой взгляд, игра была равной. Наши игроки прогрессирует, пусть сегодня мы проиграли, но я верю, что в следующий раз у моих ребят всё получится. Дважды мы могли занести попытку, находясь в пяти метрах от зачётки, но эти шансы не реализовали, а вот сборная Испании подобными возможностями воспользовалась с лихвой.

В сборной России прекрасные игроки, они стараются, однако у нас впереди долгая дорога, нет короткого пути, когда мы можем приглашать игроков из ЮАР и Новой Зеландии, чтобы быстрее прогрессировать. Нам есть куда расти, и мы будем над этим работать», — приводит слова Джонса пресс-служба Федерации регби России.

В следующем матче сборная России 8 февраля встретится с Бельгией. Чемпионат Европы завершится 15 марта.