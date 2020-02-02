Ханю вернулся к олимпийским программам, чтобы обыграть Чена

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю вернётся к короткой и произвольной программам, с которыми он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане в 2018 году, сообщает Japan Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в текущем сезоне 25-летний Ханю не смог одержать победу как в финале Гран-при, так и на чемпионате Японии, поэтому принял решение вернуться к успешным олимпийским программам.

Короткая программа поставлена на музыку баллады №1 Фредерика Шопена, а произвольная – под саундтрек Seimei из фильма «Колдун». С этими программами Ханю выступит уже в феврале на чемпионате четырёх континентов. Там Ханю рассчитывает прервать серию поражений и одержать победу над всеми соперниками, включая американца Нэйтана Чена.