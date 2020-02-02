Ханю вернулся к олимпийским программам, чтобы обыграть Чена

Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю вернётся к короткой и произвольной программам, с которыми он завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании на Играх в Пхёнчхане в 2018 году, сообщает Japan Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее в текущем сезоне 25-летний Ханю не смог одержать победу как в финале Гран-при, так и на чемпионате Японии, поэтому принял решение вернуться к успешным олимпийским программам.
Короткая программа поставлена на музыку баллады №1 Фредерика Шопена, а произвольная – под саундтрек Seimei из фильма «Колдун». С этими программами Ханю выступит уже в феврале на чемпионате четырёх континентов. Там Ханю рассчитывает прервать серию поражений и одержать победу над всеми соперниками, включая американца Нэйтана Чена.
- 2 февраля 2020
-
22:32
-
22:18
-
21:30
-
21:24
-
21:00
-
20:43
-
20:12
-
19:23
-
18:18
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
15:20
-
12:54
-
12:16
-
11:39
-
10:41
-
09:46
-
09:11
-
08:45
- 1 февраля 2020
-
23:46
-
22:01
-
21:44
-
21:12
-
20:42
-
20:27
-
19:39
-
18:41
-
18:22
-
18:02
-
17:50
-
16:44
-
15:23
-
15:14
-
12:30