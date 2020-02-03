Клебо сломал палец, ударив по игровому автомату

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, при каких обстоятельствах сломал палец руки. Из-за этой травмы он пропустит этап Кубка мира в Фалуне (Швеция).



«Мы играли в боулинг с друзьями, а закончив, увидели этот автомат для измерения силы — пробиваешь как можно сильнее по груше, и тебе выдают результат в баллах. Мы решили поспорить, кто окажется сильнее.



Знаете, я люблю соревноваться, поэтому пробил изо всех сил и набрал лучшие баллы среди всех. Проблема только в том, что рядом стоял другой автомат, металлический. Моя рука соскользнула после удара и попала прямо в него.



Почувствовав сильнейшую боль, я сразу же подумал, что мог сломать руку или палец. Увы, так и вышло», — заявил Клебо в своём видеооблоге в YouTube.



Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт 8–9 февраля. В общем зачёте норвежец отстаёт от лидера, россиянина Александра Большунова, на 235 очков.

Клебо сломал палец и пропустит этап Кубка мира в Фалуне