Олимпийский чемпион Садулаев возглавит сборную России на ЧЕ по борьбе

Победитель Олимпийских игр 2016 года и многократный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на предстоящем чемпионате Европы в Риме. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев.

Чемпионат Европы состоится в Риме с 10 по 16 февраля. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград. Садулаев — действующий чемпион мира в весовой категории до 97 кг.

«Капитан сборной России Абдулрашид Садулаев возглавит команду на чемпионате Европы в Риме. В состав команды в остальных весовых категориях включены победители турнира памяти Ивана Ярыгина, недавно проходившего в Красноярске», — цитирует Тедеева РИА «Новости».

Помимо Садулаева в Риме выступят Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг) и Балдан Цыжипов (до 125 кг).