Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Олимпийский чемпион Садулаев возглавит сборную России на ЧЕ по борьбе

Олимпийский чемпион Садулаев возглавит сборную России на ЧЕ по борьбе
Другие / Борьба 0

Победитель Олимпийских игр 2016 года и многократный чемпион мира по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев возглавит сборную России на предстоящем чемпионате Европы в Риме. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Дзамболат Тедеев.

Чемпионат Европы состоится в Риме с 10 по 16 февраля. Спортсмены разыграют 10 комплектов наград. Садулаев — действующий чемпион мира в весовой категории до 97 кг.

«Капитан сборной России Абдулрашид Садулаев возглавит команду на чемпионате Европы в Риме. В состав команды в остальных весовых категориях включены победители турнира памяти Ивана Ярыгина, недавно проходившего в Красноярске», — цитирует Тедеева РИА «Новости».

Помимо Садулаева в Риме выступят Азамат Тускаев (до 57 кг), Александр Богомоев (до 61 кг), Курбан Шираев (до 65 кг), Исраил Касумов (до 70 кг), Магомедрасул Газимагомедов (до 74 кг), Магомед Рамазанов (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Батырбек Цакулов (до 92 кг) и Балдан Цыжипов (до 125 кг).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020