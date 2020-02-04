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CAS ждёт согласия российской стороны на проведение публичных слушаний между РУСАДА и ВАДА

CAS ждёт согласия российской стороны на проведение публичных слушаний между РУСАДА и ВАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб сообщил, что для проведения публичных слушаний между ВАДА и РУСАДА необходимо согласие российской стороны.

«CAS фактически только что получил запрос от ВАДА. Теперь нам надо проконсультироваться по этому вопросу с РУСАДА. Если будет достигнута договорённость о публичных слушаниях, то CAS, безусловно, одобрит этот выбор», – приводит слова Риба AFP.

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд.

ВАДА призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА
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