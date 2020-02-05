Антидопинговый фонд велоспорта извинился за утечку данных по велогонщику «Астаны»

Антидопинговый фонд велоспорта (CADF) на своём официальном сайте выступил с заявлением по ситуации с датским велогонщиком «Астаны» Якобом Фульсангом, которого подозревают в сотрудничестве со скандально известным врачом Микеле Феррари.

53-летний Феррари был отстранён от медицинской практики за многочисленные скандалы, связанные с применением допинга его подопечными, среди которых был лишённый звания семикратного чемпиона «Тур де Франс» американец Лэнс Армстронг. Под подозрением также оказался ещё один велогонщик «Астаны» Алексей Луценко.

«CADF получил информацию о предполагаемом нарушении антидопинговых правил и обратился к следователям Sportradar для проведения дополнительного расследования. Отчёт был получен конфиденциально. CADF отнёсся к полученной информации очень бережно и не делился её с третьей стороной, включая СМИ.

CADF глубоко сожалеет, что произошла утечка данных. Мы проводим проверку, чтобы понять, как это случилось, чтобы подобное не повторилось в будущем.

CADF подтверждает, что после изучения информации было принято решение не передавать отчёт UCI для открытия дела в отношении гонщиков и команды», — говорится в заявлении.

Велогонщика «Астаны» подозревают в связи с врачом, который предоставлял допинг Армстронгу