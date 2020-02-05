Призёр ЧМ по кроссу эфиопский бегун Хадис умер в возрасте 22 лет

Эфиопский бегун на длинные дистанции Абади Хадис скончался в возрасте 22 лет, сообщила пресс-служба Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics). Причины смерти не называются.
Хадис совершил свой большой прорыв в 2016 году. Он стал самым быстрым среди атлетов U20 на 5000 и 10 000 м, показав результаты 13.02,49 и 26.57,88 соответственно. В том же году он представлял Эфиопию на Олимпийских играх в Рио, где занял 15-е место на дистанции 10 000 метров.
Хадис дважды становился третьим на этапах «Бриллиантовой лиги» в 2018 году. Он также является бронзовым призёром чемпионата мира по кроссу 2017 года. Его последним турниром был чемпионат мира по лёгкой атлетике в Дохе.
Хадис — один из пяти спортсменов в истории, кто пробежал 5000 метров менее чем за 13 минут, 10 000 метров – менее чем за 27 минут, полумарафон — менее чем за 59 минут.
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