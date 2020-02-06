Мур-Тауэрс и Маринаро лидируют на чемпионате четырёх континентов после короткой программы

В Сеуле (Южная Корея) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди спортивных пар одержали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.
Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Спортивные пары. Короткая программа
1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36.
2. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) – 75,96.
3. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 73,17.
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 67,76.
5. Алекса Шимека Книрим/Крис Книрим (США) – 63,14.
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 62,97.
7. Тара Кейн/Дэниел О’Ши (США) – 62,65.
8. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 57,87.
9. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 57,45.
10. Изабелла Гамес/Давид-Александр Паради (Филиппины) – 47,34.
- 6 февраля 2020
-
10:46
-
10:09
-
10:00
-
09:54
-
09:25
-
09:05
-
00:03
- 5 февраля 2020
-
23:17
-
23:00
-
20:37
-
19:52
-
19:32
-
19:24
-
17:54
-
17:26
-
16:57
-
16:52
-
16:40
-
16:27
-
15:43
-
15:26
-
14:38
-
13:02
-
12:49
-
11:57
-
11:51
-
11:30
-
11:12
-
10:41
-
10:10
-
09:17
-
09:10
-
08:54
-
08:41
-
00:59