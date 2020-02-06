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Мур-Тауэрс и Маринаро лидируют на чемпионате четырёх континентов после короткой программы

Мур-Тауэрс и Маринаро лидируют на чемпионате четырёх континентов после короткой программы
Другие / Фигурное катание 0

В Сеуле (Южная Корея) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди спортивных пар одержали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея
Спортивные пары. Короткая программа
1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36.
2. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) – 75,96.
3. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 73,17.
4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 67,76.
5. Алекса Шимека Книрим/Крис Книрим (США) – 63,14.
6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 62,97.
7. Тара Кейн/Дэниел О’Ши (США) – 62,65.
8. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 57,87.
9. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 57,45.
10. Изабелла Гамес/Давид-Александр Паради (Филиппины) – 47,34.

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