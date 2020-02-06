Мур-Тауэрс и Маринаро лидируют на чемпионате четырёх континентов после короткой программы

В Сеуле (Южная Корея) продолжается чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию. Первое место в короткой программе среди спортивных пар одержали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

Фигурное катание. Чемпионат четырёх континентов. Сеул, Южная Корея

Спортивные пары. Короткая программа

1. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 76,36.

2. Чэн Пэн/Ян Цзинь (Китай) – 75,96.

3. Вэньцзинь Суй/Цун Хань (Китай) – 73,17.

4. Джессика Калаланг/Брайан Джонсон (США) – 67,76.

5. Алекса Шимека Книрим/Крис Книрим (США) – 63,14.

6. Эвелин Уолш/Трент Мишо (Канада) – 62,97.

7. Тара Кейн/Дэниел О’Ши (США) – 62,65.

8. Любовь Илюшечкина/Чарли Билодо (Канада) – 57,87.

9. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) – 57,45.

10. Изабелла Гамес/Давид-Александр Паради (Филиппины) – 47,34.