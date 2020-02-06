Мельников: на Паулиньо зря напали из-за получения российского гражданства

Основатель Спортивного клуба КПРФ, первый заместитель председателя Государственной Думы Иван Мельников прокомментировал получение российского гражданства бразильским игроком МФК КПРФ Паулиньо.
«Многие напали на Паулиньо из-за получения гражданства? Но многие и рады за него. Просто они не ведут себя так шумно. А те, кто напал, делают это зря. Это больше от незнания вопроса. Вопросу этому уже много лет, и всё там куда проще. Время бежит, моложе Пауло не становится и не станет. А мы хотим, чтобы он как можно дольше поиграл за нас, был в команде.
Тут помимо прагматических интересов клуба есть и эмоциональный аспект. Паспорт поможет решить эту задачу. Но главное, одновременно сам Паулиньо уже «врос» в нашу жизнь. Некоторые ограничения, которые имеют иностранцы, мешают в ежедневном быту. Теперь их не будет. Так что советую всем, кто обсуждает эту тему, не сыпать все проблемы и вопросы в одну кучу. Жизнь сложнее», — цитирует Мельникова официальный сайт МФК КПРФ.
За КПРФ Паулиньо выступает с 2015 года.
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