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Президент ОКР отреагировал на призыв ВАДА провести публичные слушания по спору с РУСАДА

Президент ОКР отреагировал на призыв ВАДА провести публичные слушания по спору с РУСАДА
Другие / Прочие виды спорта 0

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о позиции Олимпийского комитета России в отношении запроса Всемирного антидопингового агентства о возможности открытых публичных слушаний российского вопроса в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«У нас очень профессиональная команда юристов, которые работают вместе с РУСАДА и защищают интересы Олимпийского комитета России.

Что касается возможного публичного характера слушания дела в CAS, то за всю историю рассмотрения дел в CAS не было ни одного случая, когда такая инициатива исходила бы от истца. Истцом является ВАДА. Два случая были, когда просил ответчик. Недавно китайский пловец как ответчик попросил открытые слушания. До этого прецедентов таких не было. Нужно ли CAS создавать такой прецедент — большой вопрос.

Я не большой специалист в области тактики построения юридического процесса. Но юристы изучают возможность и того, и другого события. Поэтому я думаю, что от тактики построения защиты, от того, что нам предложат юристы, будет зависеть наша реакция», — сказал Поздняков в эфире программы «Все на матч».

ВАДА призвало CAS провести публичные слушания по спору с РУСАДА
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