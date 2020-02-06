Олимпийский чемпион из ЮАР дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Южноафриканский пловец Роланд Шуман дисквалифицирован Международной федерацией плавания (FINA) на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters. Положительный допинг-тест он сдал в мае 2019 года во время внесоревновательного контроля. В пробе пловца было обнаружено вещество GW501516, которое является гормональным метаболическим модулятором и считается опасным для здоровья.

На Играх-2004 Шуман завоевал золото в составе сборной ЮАР в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в Афинах он становился призёром в заплывах на 100 и 50 м кролем. Шуман участвовал в Олимпийских играх 2000, 2008 и 2012 годов. На Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро трёхкратный чемпион мира квалифицироваться не сумел, но надеялся выступить в Токио-2020.

Отстранение 39-летнего спортсмена действует до 17 мая 2020 года.