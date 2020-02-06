Олимпийский чемпион из ЮАР дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

Южноафриканский пловец Роланд Шуман дисквалифицирован Международной федерацией плавания (FINA) на один год за нарушение антидопинговых правил, сообщает Reuters. Положительный допинг-тест он сдал в мае 2019 года во время внесоревновательного контроля. В пробе пловца было обнаружено вещество GW501516, которое является гормональным метаболическим модулятором и считается опасным для здоровья.
На Играх-2004 Шуман завоевал золото в составе сборной ЮАР в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Также в Афинах он становился призёром в заплывах на 100 и 50 м кролем. Шуман участвовал в Олимпийских играх 2000, 2008 и 2012 годов. На Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро трёхкратный чемпион мира квалифицироваться не сумел, но надеялся выступить в Токио-2020.
Отстранение 39-летнего спортсмена действует до 17 мая 2020 года.
- 6 февраля 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:56
-
22:55
-
22:23
-
21:48
-
21:37
-
21:27
-
20:58
-
20:57
-
20:24
-
19:50
-
19:25
-
19:12
-
18:46
-
18:42
-
18:06
-
17:48
-
17:39
-
16:46
-
16:45
-
16:24
-
16:16
-
16:09
-
15:59
-
15:53
-
14:58
-
14:42
-
13:49
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
12:57
-
12:47
-
12:37