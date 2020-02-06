Фигуристы Ушакова и Некрасов лидируют после ритмического танца на первенстве России

Танцевальный дуэт Арина Ушакова — Максим Некрасов выиграл ритмический танец на юниорском первенстве России по фигурному катанию в Саранске. Второе место заняла пара Елизавета Шанаева — Дэвид Нарижный, третье — Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Отметим, что первое место от третьего отделяют 0,46 балла.

5 баллов уступают лидерам Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов, которые ошиблись при исполнении твиззлов.

Произвольный танец дуэты представят в субботу, 8 февраля.

Фигурное катание. Первенство России среди юниоров. Саранск

Танцы на льду. Ритмический танец

1. Арина Ушакова/Максим Некрасов – 71,37

2. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный – 71,24

3. Диана Дэвис/Глеб Смолкин – 70,91

4. Елизавета Худайбердиева/Андрей Филатов – 66,16

5. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 65,58

6. Софья Тютюнина/Александр Шустицкий – 63,91