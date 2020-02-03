Призёр Олимпийских игр по вольной борьбе Франссон уличена в допинге

Допинг-проба бронзового призёра Олимпиады в Рио-де-Жанейро по вольной борьбе, шведки Йенни Франссон, оказалась положительной.

Как сообщает Dagens Nyheter, в пробе 32-летней спортсменки обнаружили следы метилтестостерона. Речь идёт о небольшом количестве запрещённого вещества. Шведку отстранили от национальной команды до того, как будут объявлены результаты пробы «B». Франссон заявила, что получила препарат по ошибке.

Шведка занимает второе место в мировом рейтинге Объединённого мира борьбы (UWW) в весе до 68 кг. Она является претенденткой на медаль на Олимпиаде 2020 года в Токио. Ранее Франссон завоёвывала золото (2012) и бронзу (2019) чемпионатов мира, а также золото (2018) и две бронзы (2008, 2019) чемпионатов Европы.