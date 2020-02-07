«Я пережила моральный ужас». Солдатова прокомментировала информацию о попытке суицида

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова рассказала, как отреагировала на предположение о том, что она пыталась покончить с собой. 5 февраля спортсменка была госпитализирована с телесными повреждениями.
«Вся эта ситуация переходит границы. Я всего-то на завтраке порезалась ножом. Когда я ехала на тренировку, то решила заехать в больницу для того, чтобы профессионально обработать рану. Думала, что я молодец, веду себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением, обращусь к врачу. Ага, не тут-то было! Не успела я ничего сказать… Просто успела предупредить тренера, что задерживаюсь на тренировку, и всё.
Потом пустились вот эти слухи — «мне плохо, я умираю» и так далее. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что вскоре все, кто пострадал от этой ситуации, придут в себя. И я в том числе, потому что за эти два дня я пережила моральный ужас и от всего происходящего.
В воскресенье я буду выступать в гала-концерте на Гран-при в Москве, до встречи», — сказала Солдатова в видеообращении, опубликованном в её «инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
На чемпионатах мира Александра также завоевала три серебряные и одну бронзовую награду. На чемпионатах Европы помимо трёх золотых медалей она завоевала четыре серебра.
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