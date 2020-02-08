Российские регбисты проиграли сборной Бельгии во втором матче чемпионата Европы

Мужская сборная России по регби во втором матче чемпионата Европы проиграла команде Бельгии со счётом 12:38. Встреча прошла в Брюсселе.



В первом матче чемпионата Европы россияне проиграли представителям Испании со счётом 12:31. Таким образом, по итогам двух туров сборная России располагается на последнем месте в турнирной таблице (0 очков). Первое место занимает команда Бельгии (6), второе — Грузии (5), третье — Испании (5), на четвертом месте португальцы (4), на пятом — румыны (0).



В следующем матче сборная России 22 февраля встретится с командой Португалии. Заключительный матч группового этапа россияне проведут 14 марта с Грузией.



Чемпионат Европы завершится 15 марта. Действующим победителем турнира является команда Грузии.