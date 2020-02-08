Гимнастка Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Арина Аверина снялась с этапа Гран-при в Москве из-за травмы, сообщила её сестра, лидер соревнований Дина Аверина.
По итогам первого дня соревнований — упражнений с обручем и мячом — Арина занимала четвёртое место, уступая Дине, Дарье Трубниковой и Екатерине Селезнёвой. Во второй день, 8 февраля, спортсменки должны были показать упражнения с булавами и лентой, но Арина на ковёр не вышла.
«Было сложно выступать, но и несложно одновременно, потому что Ариша всегда рядом, помогала мне, это было необходимо. У неё травма, и Ирина Александровна Винер-Усманова решила снять её с соревнований. В финале она не выступит», — приводит слова Дины Авериной РИА «Новости».
Этап Гран-при в Москве завершится 9 февраля финалами в каждом из четырёх видов программы.
- 8 февраля 2020
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