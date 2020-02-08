Тутберидзе отреагировала на успех учеников и дочери на первенстве России среди юниоров
Тренер Этери Тутберидзе подвела итоги выступления юниоров на первенстве России в Саранске. В одиночном катании первенствовали воспитанники тренера Камила Валиева и Даниил Самсонов. При этом соревнованиях девушек ученицы школы «Самбо-70» заняли весь пьедестал. Призёрами стали Софья Акатьева и Дарья Усачёва. Бронзу в соревнованиях дуэтов завоевала дочь Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. Все призёры отобрались на чемпионат мира среди юниоров.
«Закончилось первенство России среди юниоров. Поздравляю наших ребят с медалями и отбором на чемпионат мира среди юниоров – 2020. Очень рада за Диану с Глебом», — написала Тутберидзе на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Этери Тутберидзе.
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