«Художница» Дина Аверина первенствовала в многоборье на этапе Гран-при в Москве

Российские спортсменки заняли весь пьедестал на этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве. Победу одержала Дина Аверина, второй результат показала Дарья Трубникова, третьей стала Лала Крамаренко. Отметим, что Арина Аверина снялась после первого дня соревнований из-за травмы.

Дина Аверина показала лучший результат среди всех участниц в упражнениях с мячом, булавами и лентой, в упражнении с обручем не было равных Трубниковой.

9 февраля гимнастки разыграют медали московского Гран-при в упражнениях с отдельными предметами.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве

Личное многоборье

1. Дина Аверина (Россия) — 93,20.

2. Дарья Трубникова (Россия) — 92,45.

3. Лала Крамаренко (Россия) — 89,10.