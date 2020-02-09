Дзюдоист Тедди Ринер впервые за 154 схватки потерпел поражение. Он не проигрывал 10 лет

Французский дзюдоист Тедди Ринер, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, потерпел поражение от представителя Японии Кокоро Кагеуре на турнире «Большого шлема» в Париже (Франция).



Для 30-летнего спортсмена это поражение стало первым с сентября 2010 года — француз не проигрывал рекордные 154 схватки. На взрослом уровне Ринер до сегодняшнего дня уступал лишь дважды: в полуфинале Олимпийских игр в Пекине — 2008 и финале чемпионата мира — 2010.



Терри Ринер — двукратный олимпийский чемпион (Лондон-2012, Рио-2016), 11-кратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы.

В апреле 2018 года стало известно, что Ринер принял решение пропустить чемпионаты мира 2018 и 2019 годов. В 2019 году в финале турнира «Большого шлема» в Бразилии он победил местного дзюдоиста Дэвида Моуру.