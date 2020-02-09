Большунов: было сложно, норвежцы постоянно пускали «зайцев»

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями о победе в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Гонка сегодня была сложной. Сборная Норвегии вовсю применяла свою тактику и постоянно пускала «зайцев». Поэтому мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и забирать максимум на бонусных отсечках. Последний круг пришлось натянуть и на финише обогнать Рёте», — сказал Большунов в эфире Eurosport.



В итоговом протоколе Александр опередил норвежца Сьюра Рёте лишь на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.



По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.