Большунов: было сложно, норвежцы постоянно пускали «зайцев»

Российский лыжник Александр Большунов поделился впечатлениями о победе в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
«Гонка сегодня была сложной. Сборная Норвегии вовсю применяла свою тактику и постоянно пускала «зайцев». Поэтому мне приходилось работать за ними, закрывать просветы и забирать максимум на бонусных отсечках. Последний круг пришлось натянуть и на финише обогнать Рёте», — сказал Большунов в эфире Eurosport.
В итоговом протоколе Александр опередил норвежца Сьюра Рёте лишь на 0,8 секунды. Третьим финишировал россиянин Иван Якимушкин, четвёртым — его соотечественник Андрей Мельниченко.
По итогам девяти этапов Кубка мира в общем зачёте Большунов уже на 395 очков опережает главного преследователя — Йоханнеса Хёсфлота Клебо. Норвежец пропустил гонки в Фалуне из-за перелома пальца.
- 9 февраля 2020
-
16:58
-
16:45
-
16:28
-
16:17
-
15:58
-
15:48
-
14:30
-
13:41
-
13:33
-
12:42
-
12:27
-
11:54
-
11:13
-
10:49
-
10:30
-
10:00
-
09:50
-
03:42
-
01:04
-
00:49
-
00:22
-
00:19
-
00:08
-
00:05
- 8 февраля 2020
-
23:44
-
23:23
-
22:56
-
22:36
-
21:44
-
21:32
-
21:00
-
20:32
-
20:06
-
19:57
-
19:43