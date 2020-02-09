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«Художницы» Аверина, Селезнёва и Трубникова поделили золото этапа Гран-при в Москве

«Художницы» Аверина, Селезнёва и Трубникова поделили золото этапа Гран-при в Москве
Другие / Прочие виды спорта 0

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве завершились финалы в упражнениях с отдельными предметами. Все золотые медали завоевали российские спортсменки. Победительница многоборья Дина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой, Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с обручем, а Дарья Трубникова – в упражнении с булавами.

Также российская группа стала сильнейшей в обоих упражнениях – с пятью мячами и с тремя обручами и двумя парами булав.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве
Мяч

1. Дина Аверина (Россия) — 23,15.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 22,45
3. Лала Крамаренко (Россия) – 22,35.

Обруч

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 24,40.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 23,45.
3. Дарья Трубникова (Россия) – 21,80.

Булавы

1. Дарья Трубникова (Россия) – 23,10.
2. Дина Аверина (Россия) – 22,55.
3. Саломе Пажава (Грузия) – 21,00.

Лента

1. Дина Аверина (Россия) – 21,35.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 21,20
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 19,40.

Группы. Пять мячей

1. Россия – 33,900.
2. Беларусь – 32,10.
3. Узбекистан – 31,65.

Три обруча и две пары булав

1. Россия – 34,15.
2. Беларусь – 31,25
3. Узбекистан – 29,15.

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