«Художницы» Аверина, Селезнёва и Трубникова поделили золото этапа Гран-при в Москве

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве завершились финалы в упражнениях с отдельными предметами. Все золотые медали завоевали российские спортсменки. Победительница многоборья Дина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой, Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с обручем, а Дарья Трубникова – в упражнении с булавами.
Также российская группа стала сильнейшей в обоих упражнениях – с пятью мячами и с тремя обручами и двумя парами булав.
Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве
Мяч
1. Дина Аверина (Россия) — 23,15.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 22,45
3. Лала Крамаренко (Россия) – 22,35.
Обруч
1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 24,40.
2. Анастасия Салос (Беларусь) – 23,45.
3. Дарья Трубникова (Россия) – 21,80.
Булавы
1. Дарья Трубникова (Россия) – 23,10.
2. Дина Аверина (Россия) – 22,55.
3. Саломе Пажава (Грузия) – 21,00.
Лента
1. Дина Аверина (Россия) – 21,35.
2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 21,20
3. Екатерина Веденеева (Словения) – 19,40.
Группы. Пять мячей
1. Россия – 33,900.
2. Беларусь – 32,10.
3. Узбекистан – 31,65.
Три обруча и две пары булав
1. Россия – 34,15.
2. Беларусь – 31,25
3. Узбекистан – 29,15.
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