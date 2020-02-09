«Художницы» Аверина, Селезнёва и Трубникова поделили золото этапа Гран-при в Москве

На этапе Гран-при по художественной гимнастике в Москве завершились финалы в упражнениях с отдельными предметами. Все золотые медали завоевали российские спортсменки. Победительница многоборья Дина Аверина стала лучшей в упражнениях с мячом и лентой, Екатерина Селезнёва первенствовала в упражнении с обручем, а Дарья Трубникова – в упражнении с булавами.

Также российская группа стала сильнейшей в обоих упражнениях – с пятью мячами и с тремя обручами и двумя парами булав.

Художественная гимнастика. Этап Гран-при в Москве

Мяч

1. Дина Аверина (Россия) — 23,15.

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 22,45

3. Лала Крамаренко (Россия) – 22,35.

Обруч

1. Екатерина Селезнёва (Россия) – 24,40.

2. Анастасия Салос (Беларусь) – 23,45.

3. Дарья Трубникова (Россия) – 21,80.

Булавы

1. Дарья Трубникова (Россия) – 23,10.

2. Дина Аверина (Россия) – 22,55.

3. Саломе Пажава (Грузия) – 21,00.

Лента

1. Дина Аверина (Россия) – 21,35.

2. Екатерина Селезнёва (Россия) – 21,20

3. Екатерина Веденеева (Словения) – 19,40.

Группы. Пять мячей

1. Россия – 33,900.

2. Беларусь – 32,10.

3. Узбекистан – 31,65.

Три обруча и две пары булав

1. Россия – 34,15.

2. Беларусь – 31,25

3. Узбекистан – 29,15.