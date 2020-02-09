Гимнастка Солдатова выступила на гала-концерте Гран-при Москвы

Четырёхкратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы российская гимнастка Александра Солдатова выступила на гала-концерте Гран-при Москвы.

Ранее в СМИ сообщалось, что 6 февраля спортсменка была госпитализирована после попытки самоубийства. Сначала информация была опровергнута тренером гимнастки Анной Дьяченко, а позже и самой Солдатовой. По словам спортсменки, причиной госпитализации послужила бытовая случайность.

Также гимнастка сообщила, что не исключает возвращения в спорт в текущем сезоне. «Здоровье сейчас превыше всего. Шансы вернуться в этом сезоне? Шансы есть всегда», – заявила Солдатова журналистам после выступления.

Для Солдатовой это выступление стало первым с сентября 2019 года. Тогда гимнастка приняла участие в Кубке вызова, проходившем в португальском городе Портимао.