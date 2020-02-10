«Бегу домой, когда есть что-то вкусное». Загитова опубликовала забавное видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова подшутила над собой в социальных сетях. На шоу Art on Ice, которое проходило в Цюрихе (Швейцария), Загитова общалась с фанатами и чуть не опоздала на общий поклон после выступления. Фигуристка опубликовала видео в «сториз» своего «инстаграма».

«Бегу домой, когда мама сказала, что есть что-то вкусное», – подписала видео Загитова.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и обладательницей серебряной медали Игр в командных соревнованиях. Также Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), серебряным призёром чемпионата Европы (2019), а также чемпионкой мира среди юниоров (2017) и чемпионкой России (2018).