«Бегу домой, когда есть что-то вкусное». Загитова опубликовала забавное видео

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова подшутила над собой в социальных сетях. На шоу Art on Ice, которое проходило в Цюрихе (Швейцария), Загитова общалась с фанатами и чуть не опоздала на общий поклон после выступления. Фигуристка опубликовала видео в «сториз» своего «инстаграма».
«Бегу домой, когда мама сказала, что есть что-то вкусное», – подписала видео Загитова.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Алина Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании и обладательницей серебряной медали Игр в командных соревнованиях. Также Алина становилась чемпионкой мира (2019) и Европы (2018), серебряным призёром чемпионата Европы (2019), а также чемпионкой мира среди юниоров (2017) и чемпионкой России (2018).
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