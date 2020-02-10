«Некоторые хотят хайпа». Поздняков — о публичном рассмотрении спора ВАДА и РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал запрос Всемирного антидопингового агентства о возможности открытых публичных слушаний российского вопроса в Спортивном арбитражном суде.

«Здесь нужно начать с того, что в истории международного спортивного арбитража такого случая, когда истец, которым в данном случае выступает ВАДА, просил об открытом процессе, ещё не было. И лично я считаю, что нет необходимости менять традицию и создавать такой прецедент. Но это моё личное мнение, а адвокаты должны предоставить информацию о плюсах и минусах каждого варианта. И после этого РУСАДА будет принимать решение. Но в данном случае не исключено, что некоторые просто хотят получить порцию хайпа.



ОКР является третьим заинтересованным лицом в этом споре, наравне с Паралимпийским комитетом, а также Международными олимпийским и паралимпийским комитетами. К сожалению, ВАДА отказало ряду спортсменов в участии в качестве третьих лиц, хотя они подавали запрос в индивидуальном порядке. Были отклонены и запросы нескольких федераций. И лично мне не совсем понятно, как организация, требующая публичного процесса, отвергает участие в качестве третьих лиц публичных людей, коими и являются спортсмены и общественные организации. Что касается ОКР, то на предстоящем разбирательстве мы намерены пользоваться всеми своими правами.



Наша позиция? Она будет основана на действующей Олимпийской хартии и её основных постулатах. У МОК нет никаких претензий к ОКР как к институту, нет претензий к национальным федерациям — об этом было сказано в соответствующем пресс-релизе. И со стороны ВАДА, в рекомендациях, которые группа по соответствию представила исполкому этой организации для утверждения и направления в CAS, также не было озвучено никаких подозрений, связанных с деятельностью нашей организации. Именно поэтому ОКР как суверенный национальный олимпийский комитет исполняет все свои обязанности и пользуется всеми правами, которые прописаны в Олимпийской хартии. Это и есть наша позиция, и наши юристы будут её отстаивать», — приводит слова Позднякова «RT на русском».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА.