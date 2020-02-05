Журова — о запросе ВАДА в CAS: они же думают, что у нас ничего не происходит

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала запрос ВАДА в Спортивный арбитражный суд с призывом сделать слушания по спору с РУСАДА публичными.

«Они же думают, что у нас ничего не происходит, что мы ничего не меняем. И так это и идёт дальше везде, в прессе. Вот это важно: чтобы пресса была объективна и освещала всё как есть. Тогда, я думаю, они тоже много интересного и нового для себя услышат, что в России происходит и какие изменения за это время произошли.

И они у нас, насколько я знаю, и у наших адвокатов, и у наших спортсменов, которые подали персональные иски, есть», — приводит слова Журовой «RT на русском».

9 декабря исполнительный комитет ВАДА принял решение отстранить Россию от крупнейших международных соревнований на четыре года за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. РУСАДА было лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. 24 декабря общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА и обратилось в Спортивный арбитражный суд.