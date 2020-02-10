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Плющенко: Загитова и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки

Плющенко: Загитова и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Евгений Плющенко считает, что в будущем олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 17-летняя Алина Загитова и серебряный призёр тех Игр 20-летняя Евгения Медведева смогут исполнять четверные прыжки.

«Мне кажется, что и Загитова, и Медведева смогут в будущем делать четверные прыжки. А если говорить о рисках при исполнении, то они у всех есть. И у маленьких девочек, и у взрослых. Если мы, конечно, говорим не про физкультуру, а про профессиональный спорт. Повторюсь, что риски есть у всех», — приводит слова Плющенко Teleprogramma.pro.

Ранее тренер Татьяна Тарасова заявила, что Загитова и Медведева могут прыгать четверные прыжки, если будут крайне внимательно подходить к их исполнению.

Тарасова — о четверных прыжках Медведевой и Загитовой: это может печально закончиться
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