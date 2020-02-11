Ласицкене рассказала, связывались ли с ней представители World Athletics

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила, что она не контактировала с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). По её словам, организация избегает российских спортсменов, отстранённых от участия в международных соревнованиях.
«Они даже не выкладывают в свои социальные сети результат, который я показываю, Анжелика Сидорова или кто-то другой из россиян. Они сейчас заняли такую позицию, что не говорят о нас. Поэтому с нами на контакт они не выходили», — цитирует Ласицкене РИА «Новости».
29 января совет Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) рекомендовал World Athletics исключить ВФЛА из международной федерации. Решение было принято после рассмотрения в AIU ответа ВФЛА по «делу Лысенко»: подделка должностными лицами документов о местонахождении прыгуна в высоту, пропустившего три допинг-теста.
3 февраля состоялось внеочередное заседание президиума ВФЛА, на котором руководство организации было отправлено в отставку.
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