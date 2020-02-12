Хорошавцева, Велиева и Букина вышли в финал ЧЕ по спортивной борьбе

Три россиянки Ольга Хорошавцева, Ханум Велиева и Екатерина Букина вышли в финал чемпионата Европы по спортивной борьбе, который проходит в Риме (Италия).

Хорошавцева, выступающая в весовой категории до 55 кг, в полуфинале нанесла поражение Софии Маттссон из Швеции со счётом 10:8 и за титул сразится с Соломией Винник из Украины.

Велиева в полуфинальной схватке в категории до 68 кг нанесла разгромное поражение украинке Алле Черкасовой – 11:1. В финале Велиева встретится с представительницей Италии Далмой Каневой.

Букина (до 76 кг) в схватке за выход в финал одолела Василису Марзалюк из Беларуси и за золото будет бороться с турчанкой Ясемин Адар.

Россиянки Милана Дадашева (до 50 кг) и Любовь Овчарова (до 59 кг) не сумели пробиться в финал и поборются за бронзовые награды. Дадашева в полуфинале уступила Оксане Ливач с Украины – 8:9, а Овчарова – болгарке Биляне Дудовой (6:7).