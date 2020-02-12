Казанский «Зенит» проиграл «Ястшембски» в волейбольной Лиге чемпионов

Волейболисты казанского «Зенита» потерпели третье поражение на групповом этапе Лиги чемпионов. В матче пятого тура в группе С российский клуб уступил польскому «Ястшембски» со счётом 1:3 (18:25, 28:30, 25:19, 23:25). Самым результативным игроком матча стал Максим Михайлов, набравший 17 очков. 16 баллов — на счету Эрвина Нгапета. Вадим Лихошерстов подал 3 эйса, Артём Вольвич поставил 4 результативных блока.
После этого поражения «Зенит» сохраняет лишь теоретические шансы выйти в плей-офф, если займёт второе место в группе с лучшими показателями. В заключительном туре группового этапа «Зенит» 19 февраля сыграет на своей площадке с турецким «Халкбанком».
Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
Группа С. Пятый тур
«Ястшембски» (Польша) — «Зенит» (Казань) — 3:1 (25:18, 30:28, 19:25, 25:23).
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