«Важная книга». Исинбаева призналась у Путина, что впервые прочла Конституцию
Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию с президентом России Владимиром Путиным призналась, что впервые прочитала Конституцию лишь после того, как была включена в состав соответствующей комиссии.
«Владимир Владимирович, спасибо вам за включение в рабочую группу. Прочитала Конституцию нашей страны. До этого просто не было повода. Теперь понимаю, что это очень важная книга и читать её нужно всем. Узнала очень много интересного», — цитирует Исинбаеву «Московский комсомолец».
Напомним, помимо бывшей легкоатлетки в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Исинбаева и Роднина примут участие в подготовке предложений о поправках в Конституцию РФ
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