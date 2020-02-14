Россиянки завоевали пять наград в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе
Женская сборная России завоевала пять наград в первый медальный день чемпионата Европы по борьбе, который проходит в Риме. Золото национальной команде принесли Ольга Хорошавцева (весовая категория до 55 кг), Ханум Велиева (до 68 кг) и Екатерина Букина (до 76 кг).
Хорошавцева в финале победила Соломию Винник из Украины со счетом 10:0. Велиева балы сильнее представительницы Италии Далмы Каневой — 11:0. Букина в упорной схватке взяла верх над Ясмин Адар из Турции — 4:3.
Бронзовые награды в активе россиянок Миланы Дадашевой (до 50 кг) и Любови Овчаровой (до 59 кг).
Соревнования среди женщин завершатся 14 февраля. После этого начнутся мужские соревнования по вольной борьбе. Чемпионат Европы завершится 16 февраля.
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