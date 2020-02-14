Российские конькобежки завоевали серебро в командном спринте на чемпионате мира

Женская сборная России заняла второе место в командном спринте на чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Турнир проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Российские конькобежки преодолели дистанцию за 1 минуту 24,509 секунды. В состав команды вошли Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Дарья Качанова и Екатерина Шихова (запасная).

Победу одержала сборная Нидерландов. Бронзу завоевали польские конькобежки.

Команда Нидерландов установила новый мировой рекорд. Ранее достижение принадлежало российской сборной, которая показала результат 1 минута 24,84 секунды в декабре 2017 года на этапе Кубка мира в Калгари (Канада). На минувшем мировом первенстве россиянки оказались третьими.

Чемпионат мира в Солт-Лейк-Сити завершится 16 февраля.