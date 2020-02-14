Команда Тутберидзе сделала видеоролик лучших моментов чемпионата Европы в Граце

Команда российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе вспомнила лучшие моменты чемпионата Европы, который прошёл в Граце (Австрия).
В официальном аккаунте группы в «Инстаграме» было опубликовано несколько видео. В роликах показаны моменты с тренировок, элементы с выступлений и церемония награждения.
Алёна Косторная стала чемпионкой Европы—2020 в женском одиночном катании. Анна Щербакова стала серебряным призёром, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.
Напомним, на соревнованиях в Граце российские фигуристы повторили рекорд СССР по количеству медалей на чемпионате Европы — впервые с 1986 года спортсменам удалось завоевать 10 медалей континентального первенства (4 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые).
Видео доступно на странице группы Тутберидзе в «Инстаграме».
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