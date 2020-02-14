Фигурист Мозгов, объявивший о завершении карьеры, намерен работать тренером

Российский фигурист Сергей Мозгов сделал пост в «Инстаграме» после того, как стало известно, что они вместе с Бетиной Поповой объявили о завершении карьеры.
«Дорогие друзья! Мы закончили со спортом. И это прекрасно!
Я хочу поблагодарить в первую очередь свою замечательную партнёршу. За те непередаваемые эмоции и прекрасные победы! И верю в то, что у нас дальше будет всё хорошо. Благодарность всем моим бывшим тренерам за то, что они в меня вложили и какой опыт передали. Огромное спасибо федерации фигурного катания за поддержку и веру в нас! Большое спасибо всем нашим фанатам за то, что они были и верили в нас! Ну и, конечно же, самое большое спасибо тем, кто нас не любил.
В дальнейшем планирую тренерскую работу. И верю, что смогу добиться в этом деле высоких вершин! Всем спасибо!" — написал Мозгов.
Запись доступна на странице Мозгова в «Инстаграме».
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