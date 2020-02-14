«Будет интересно сравнить». Исинбаева призвала изучить Конституцию СССР

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, которая ранее была включена в состав рабочей группы по внесению поправок в Конституцию РФ, призвала прочитать Конституцию СССР и сравнить оба документа.
«Следующая книга к чтению и изучению! Думаю будет интересно сравнить оба документа… Так как вижу всеобщее стремление внести свои правки в Конституцию РФ, можем потом обсудить с вами, дорогие подписчики?» — написала Исинбаева в «Инстаграме».
Ранее Исинбаева на встрече рабочей группы по поправкам в Конституцию с президентом России Владимиром Путиным призналась, что впервые прочитала Конституцию лишь после того, как была включена в состав соответствующей комиссии.
Помимо бывшей легкоатлетки в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации вошла олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.
Запись доступна на странице Исинбаевой в «Инстаграме».
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